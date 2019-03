Frequenta l'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Mattei" di Vasto lo studente primo classificato alle selezioni regionali delle Olimpiadi Italiane dell'Informatica. Emanuele Marchetta, sansalvese, frequenta la 4ª A informatica, e, dopo aver brillantemente superato la fase d'istituto, nelle prove territoriali ha conquistato il massimo dei punti.

Il prossimo step sarà quello delle fasi nazionali, che si svolgeranno presso il Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Management ed Information Technology dell'Ateneo Salernitano ubicato nel Campus di Fisciano (SA) dal 18 al 20 Settembre.

Per lui tanti complimenti da parte dei docenti, in particolare quelli di informatica che già ne apprezzano la bravura a scuola, e l'incoraggiamento da parte dei compagni affinchè si prepari per affrontare al meglio anche la fase nazionale delle Olimpiadi.