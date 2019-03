Si gioca oggi pomeriggio alle 15.00 il turno infrasettimanale di Eccellenza valevole per la penultima giornata. Domenica invece sarà la volta dell'ultimo turno, poi spazio a play off e play out.

La Vastese, che non ha più nulla da chiedere al campionato, va a Capistrello contro una delle squadre rivelazione di questo torneo. Il Vasto Marina che punta alla salvezza ospita all'Aragona l'Avezzano che cerca di evitare i play off. Alla squadra di Precali servirà un'altra impresa contro la seconda forza del campionato, come accaduto con il San Nicolò.

Anche la Virtus Cupello deve salvarsi e in casa contro il Francavilla di Vecchiotti proverà a conquistare altri 3 punti per non essere coinvolta negli spareggi. Il San Salvo attende al "Bucci" alle 17.30 il Civitella Roveto ultimo in classifica e già retrocesso in Promozione.

Il programma della 33esima giornata di Eccellenza (16° di ritorno), mercoledì 23 aprile, ore 15.00. Acqua&Sapone-Alba Adriatica, Capistrello-Vastese, Miglianico-Pineto, Montorio-River Casale, Rosetana-Torrese, San Nicolò-Altinrocca, San Salvo-Civitella Roveto, Vasto Marina-Avezzano, Virtus Cupello-Francavilla

La classifica. San Nicolò 83, Avezzano 73, Torrese 65, Capistrello 59, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, San Salvo 43, Pineto 42, Francavilla 39, Montorio 35, Rosetana 35, Vasto Marina 33, Acqua&Sapone 32, River Casale 31, Virtus Cupello 30, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 27 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Miglianico, Altinrocca-Acqua&Sapone, Avezzano-San Nicolò, Civitella Roveto-Vasto Marina, Francavilla-San Salvo, Pineto-Rosetana, River Casale-Virtus Cupello, Torrese-Capistrello, Vastese-Montorio