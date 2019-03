Giorno e orario insoliti per una sfida dalla casalinga della BCC Vasto Basket ma, da ora in avanti, si inizierà con la serie delle sfide ravvicinate per la fase calda del campionato. I biancorossi, dopo la sosta per le vacanze pasquali, torneranno in campo domani sera, giovedì 24 aprile, alle 19 al PalaBCC per affrontare i cugini dell'Amatori Pescara. Inizierà così la fase a orologio, che vedrà la truppa di coach Di Salvatore impegnata nelle trasferte di Latina e Rieti e nelle sfide casalinghe contro Amatori e Senigallia. Otto punti a disposizione per definire la classifica del girone C di DNB con cui verrà stilata la griglia playoff.

La BCC Vasto Basket, a quota 38, deve difendere il terzo posto dall'assalto dei pescaresi che si trovano a 4 lunghezze di distanza. Nessun pericolo invece arriverà dal Senigallia, distanziato di 10 punti. Ma la squadra del presidente Spadaccini guarda anche in alto, anche se Rieti e Latina si sono dimostrate fin qui imbattibili e c'è da star certi che lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato.

Ma in questa fase della stagione, con 26 sfide sulle spalle, oltre alla tecnica conteranno anche le energie fisiche e mentali. Ierbs e compagni, partiti come matricola chiamata alla conquista della salvezza, potranno giocare queste sfide con la giusta tensione agonistica ma senza l'ansia di dover fare risultato a tutti i costi. L'obiettivo sarà quello di arrivare il più lontano possibile, pensando ad una gara per volta, come ama ripetere sempre coach Di Salvatore. Poi si vedrà.

Intanto si inizia dal derby d'Abruzzo con l'Amatori Pescara. Nella stagione regolare il bilancio è in parità, con una vittoria a testa per le due formazioni. Sarà sfida vera, contando sul pubblico che, nonostante un appuntamento non "felice", sarà numeroso sugli spalti del PalaBCC.

Calendario fase a orologio

Giovedì 24 aprile ore 19 - PalaBCC

BCC Vasto Basket - Amatori Pescara

Domenica 27 aprile ore 18 - Rieti

Linkem Rieti - BCC Vasto Basket

Giovedì 1 maggio ore 18 - Latina

Benacquista Latina - BCC Vasto Basket

Domenica 4 maggio ore 18 - PalaBCC

BCC Vasto Basket - Goldengas Senigallia