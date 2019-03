Paratie d'alluminio per impedire l'accesso all'ex ristorante, devastato dai vandali e per delimitare il futuro cantiere. E' il triste spettacolo che si presenta dinanzi agli occhi di chi percorre lungomare Duca degli Abruzzi, a Vasto Marina.

L'ex Pascià è ormai chiuso e dismesso a causa degli imminenti interventi di ristrutturazione che riguarderanno coinvolgeranno l'intero quartiere Ater.

Testimoni, però, raccontano i recenti raid notturni: gli ignoti hanno distrutto quel che rimaneva degli interni.

Il 12 giugno 2013 un ordigno rudimentale era stato fatto esplodere davanti all'ingresso secondario.

Per evitare pericolosi accessi all'area piena di detriti, sono state sistemate transenne metalliche da cantiere. Tra Pasqua e Pasquetta, molti si sono fermati a osservare le scene di devastazione dell'intero ex edificio che, molti anni fa, ospitava al piano superiore un supermercato.

Sul vicino lungomare Cordella lo scorso anno, in piena estate, i teppisti si erano accaniti contro i bagni pubblici e, nei mesi scorsi, sono tornati a rompere le vetrate delle ringhiere.