L'ufficialità arriva da www.super8beachsoccer.com, sito ufficiale del Super Eight, il torneo estivo itinerante che nelle ultime due edizioni è passato anche sulla spiaggia di Vasto. Nell'intervista al giocatore e presidente Nicola Ciappa, la conferma del ritorno di Vasto sulle spiagge italiane con una propria compagine, la Vastese Beach Soccer che prenderà parte anche al Super Eight.

Salve presidente Ciappa, ci racconti da dove nasce il progetto del Vastese Beach Soccer.

Presidente solo formalmente, perché questo progetto appartiene a tutti i ragazzi che insieme a me stanno facendo grossissimi sacrifici per poterlo realizzare. In questo momento li abbraccio tutti virtualmente e li ringrazio dal profondo del cuore per l’impegno e la dedizione profusa. Il progetto nasce come idea già nel 2013 ma una serie di vicissitudini non hanno reso possibile portarlo a termine. Nel 2014 i ragazzi locali che hanno partecipato alle prime due edizioni del Super Eight hanno fortemente voluto creare un team che riportasse la città di Vasto ai vertici del beach soccer nazionale. La nostra città vanta una lunga tradizione in questo sport, avendo partecipato per circa dieci anni ai massimi livelli al campionato italiano, vincendo anche uno scudetto nel 2001, epiche sono state le sfide contro gli amici dei Cavalieri del mare, che ritroviamo con grande piacere. Naturalmente è stato scelto il Super Eight Tournament che oramai rappresenta la massima espressione del beach soccer nazionale non solo a livello tecnico/tattico ma anche come struttura interna e soprattutto come spirito. Lo stesso spirito che ci ha spinti ad intraprendere questa splendida avventura.

Vasto è nota come località dove gli sport da sabbia la fanno da padrone nel periodo estivo, ci riveli dove sarà il quartier generale del vostro club?

Per quanto riguarda gli allenamenti, gli stessi verranno svolti in una delle suggestive beach arena presenti sul lungomare della nostra splendida Vasto. Colgo l’occasione per ringraziare i gestori delle attività balneari ed il Comune di Vasto che si stanno prodigando con grande impegno per permetterci di realizzare questo bellissimo progetto e per non farci mancare nulla.

Vedo che siete ben organizzati quindi avrete anche obbiettivi per questa stagione altrettanto importanti.

L’obiettivo che ci poniamo quest’anno è sicuramente quello di riportare il movimento beach soccer in evidenza nella nostra regione, tornare a far parlare di noi. E poi vedremo! Sicuramente daremo battaglia a tutti!

Per dar battaglia a tutti avrete formato un team altamente competitivo?

La squadra sarà formata principalmente da ragazzi locali, in particolare quelli che hanno già partecipato alle prime due edizioni del Super Eight, e che quindi si sentono un po’ parte dell’identità che esso rappresenta. Parliamo di Simone e Marco Muratore, Paolo Di Giacomo, Mario Luongo, Nicola Cianci, Lorenzo Napolitano, Cesare Del Bonifro, Michele Vino e poi ci sono anch’io (Nicola Ciappa). Abbiamo tutti militato in squadre come Roma Beach Soccer, Lazio Beach Soccer, Udinese Beach Soccer, Inter Beach soccer, quindi grande esperienza da parte di tutti. Un saluto speciale vorrei farlo al nostro Carletto “Triglio” Triglione, che quest’anno vestirà la maglia del Romagna Beach Soccer, nonostante avesse già firmato per i romagnoli non si è tirato indietro nel dare un contributo importante alla nostra causa. Speriamo solo che non faccia la spia! Altri giocatori saranno inseriti nel corso della preparazione atletica e chissà che non ci sia qualche bella sorpresa!

Quale sarà la vostra parola d'ordine?

Sicuramente la parola che meglio descrive lo spirito con cui la Vastese Beach Soccer affronterà il Super Eight è: appartenenza! Appartenenza ad un progetto, ad un’idea, ad una maglia che sentiamo come una seconda pelle. Appartenenza anche al Super Eight che molti di noi hanno visto nascere e crescere, e che con tanto orgoglio sentiamo nostro!





