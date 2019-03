Nel penultimo turno del campionato di Eccellenza la Vastese non va oltre lo 0-0 sul campo del Capistrello quarto in classifica. Per i biancorossi, quinti a 47 punti agganciati dal Miglianico, è l'11° pareggio in campionato. Domenica all'Aragona arriva il Montorio vincente oggi 3-0 sul River Casale.

Stessa sorte anche per il Vasto Marina in casa contro l'Avezzano, che doveva vincere per evitare la finale regionale di play off. La squadra di Precali coglie il 16° pareggio stagionale e va a 34 punti, al quintultimo posto. A meno di clamorose sorprese nell'ultimo turno di domenica i marsicani già qualificati dovranno disputare la finale contro la vincente della semifinale tra Torrese e Capistrello. Chi passa il turno accede alla fase nazionale per la promozione in Serie D.

Per il Vasto Marina il discorso salvezza diretta è rimandato a domenica, all'ultima giornata, quando affronterà in trasferta il Civitella Roveto già retrocesso in Promozione. L'obiettivo è alla portata.

Il San Salvo proprio contro la formazione fanalino di coda vince 4-1, vanno in rete Vinciguerra al 2', Marinelli al 10', accorcia al 18' il Civitella Roveto con Di Girolamo e nella ripresa arriva la doppietta di Antenucci al 60' e all'86'. Nel prossimo turno i biancazzurri sfidano in trasferta il Francavilla di Vecchiotti che oggi ha pareggiato 0-0 in casa della Virtus Cupello che resta al terzultimo posto con il River Casale prossimo avversario domenica fuori.

I risultati della 33esima giornata di Eccellenza (16° di ritorno). Acqua&Sapone-Alba Adriatica 3-1, Capistrello-Vastese 0-0, Miglianico-Pineto 3-0, Montorio-River Casale 3-0, Rosetana-Torrese 1-1, San Nicolò-Altinrocca 6-1, San Salvo-Civitella Roveto ore 17.30, Vasto Marina-Avezzano 0-0, Virtus Cupello-Francavilla 0-0

La classifica. San Nicolò 86, Avezzano 74, Torrese 66, Capistrello 60, Vastese 47, Miglianico 47, San Salvo 46, Alba Adriatica 44, Pineto 42, Francavilla 40, Montorio 38, Rosetana 36, Acqua&Sapone 35, Vasto Marina 34, River Casale 31, Virtus Cupello 31, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 27 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Miglianico, Altinrocca-Acqua&Sapone, Avezzano-San Nicolò, Civitella Roveto-Vasto Marina, Francavilla-San Salvo, Pineto-Rosetana, River Casale-Virtus Cupello, Torrese-Capistrello, Vastese-Montorio