Una giornata di festa per la Protezione Civile Valtrigno e per tutti i cittadini che hanno modo di entrare in contatto con la loro generosità e la loro bravura durante tutto l'anno. Si svolgerà il 1 maggio 2014 a San Salvo marina la terza edizione del Valtrgino Day, che inizierà alle 17, in largo Cristoforo Colmbo, con il raduno di tutti i gruppi territoriali e dei loro mezzi.

Alle 17.30 la presentazione dell'elicottero Helismart, che da qualche tempo è a servizio della Protezione Civile, e la dimostrazione dei paracadutisti. I volontari daranno prova delle loro competenze alle 18, con l'esercitazione sanitaria e cinofila. A seguire il saluto delle autorità presenti e del presidente dell'Associazione.

In serata la festa proseguirà con la cena preparata nella cucina mobile, appena rientrata dall'emergenza gas a Teramo, e offerta a tutti i presenti, con l'accompagnamento musicale del gruppo "I Maya".

Per informazioni 0873.547583 - www.valtrigno.org