Tre giorni di appuntamenti in occasione del 25 aprile, Commemorazione della Festa di Liberazione, sono stati organizzati dalla Sezione Vittorio Travaglini dell’Anpi Vasto insieme all'amministrazione comunale. "Il 25 aprile - spiega una nota dell'associazione- rappresenta un capitolo della nostra storia importante sotto l’aspetto militare, civile, politico, ma soprattutto culturale. Fu un moto di ribellione collettivo che riuscì ad anteporre la scelta della collettività e della moralità a qualsiasi individualismo. Perciò l’Anpi opera sul territorio affinché questa memoria non venga mai persa, affinché i giovani possano vivere quei sentimenti di vicinanza, di amore e di speranza verso il proprio Paese e verso il popolo a cui appartengono, affinché le nuove generazioni capiscano e lottino per poter scegliere sempre nella propria vita, senza subire mai le scelte degli altri.

“La nostra Festa - spiega Nicola Iarussi, Presidente della sezione locale Anpi-comincia il 24 aprile, alle ore 20,00 presso il teatro Rossetti, con il magnifico spettacolo teatrale della Compagnia dei Guasconi di Pescara, Banditen, i partigiani che salvarono l’Italia. Lo spettacolo racconta la storia della Brigata Maiella, unica formazione partigiana italiana a ricevere la Medaglia d’oro al valore militare ed è incentrato proprio sul tema della scelta, la scelta che ha condotto i nostri nonni a lottare per la Libertà.

Il 25 aprile, alle ore 11.00, in Piazza Rossetti, ci sarà la deposizione della corona alla Lapide di Antonio Cieri con la lettura di brani a cura di Mariaelena Fresu ed accompagnamento musicale di Dario D’Annunzio. Alle 17.00 presso il Palazzo D’Avolos, in Sala Michelangelo, il prof. Costantino Di Sante terrà una conferenza sul tema: Il Manifesto di Ventotene: un’altra idea d’Europa. Il 27 aprile, poi, l’Anpi Vasto parteciperà alla terza tappa del Sentiero della Libertà, nel tratto da Taranta Peligna a Casoli.”