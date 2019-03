I ladri sono entrati in azione durante il week-end di Pasqua, approfittando dell'assenza dei proprietari. Così si sono introdotti nella casa sulla loggia Amblingh, la balconata di Vasto che si affaccia sul golfo, e hanno arraffato a mani basse. Nel mirino, per la quarta volta nel giro di qualche anno, finisce l'abitazione degli avvocati Nicolino Tartaglia e Angela Pennetta.

Fuori città per il fine settimana pasquale, ieri pomeriggio, al loro rientro, i due professionisti hanno trovato la casa saccheggiata. "Hanno svuotato i cassetti, portando via ori, oggetti di valore e biancheria", racconta Angela Pennetta, alle prese con l'ennesimo raid ladresco di cui è vittima. I malviventi sono entrati in azione Venerdì Santo, oppure nella notte di Pasqua. E' strano che, nel centro storico, che si è ripopolato durante il week-end, nessuno si sia accorto di nulla. "Certo non hanno portato tutto a mano, di sicuro avevano un furgoncino. Ho intrapreso una battaglia sulla sicurezza in città e non ho alcuna intenzione di fermarmi", commenta la professionista. "Vado avanti per la mia strada".