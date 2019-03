Tre studenti, di cui due non ancora maggiorenni, sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato in concorso. Le immagini delle telecamere piazzate davanti alla tabaccheria di via Giulio Cesare, a Vasto, hanno consentito ai militari di identificare i giovani che hanno spaccato la vetrina del box self-service installato davanti all'esercizio commerciale: P.J., 19 anni, denunciato alla Procura di Vasto, P.G. e D.R. alla Procura per i minori dell'Aquila.

"I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia - si legge in una nota del Comando provinciale - dopo aver visionato le immagini estrapolate dalle telecamere a circuito chiuso, hanno riconosciuto e denunciato i tre studenti".