I problemi rimangono insoluti. Non è stato un incontro chiarificatore il faccia a faccia a quattro di sabato scorso: il sottosegretario all'Economia, Giovanni Legnini, giunto a Vasto per fare da paciere, è andato via senza la soluzione. Nella sede del Pd ha incontrato il segretario cittadino del partito, Antonio Del Casale, il sindaco, Luciano Lapenna, e la deputata Maria Amato.

In un confronto che avrebbe confermato tutta la distanza tra la posizione del primo cittadino e quella dei due rappresentanti dell'area critica del Pd, Legnini ha dovuto prendere atto della spaccatura, che ora rischia di provocare conseguenze serie sul futuro dell'amministrazione Lapenna.

L'area critica vuole cambiare gli assessori. Lapenna chiede la fine degli attacchi alla sua amministrazione. Messa così, potrebbe sembrare una trattativa possibile. In realtà, nel Pd, chi sostiene Lapenna e contrasta il gruppo che fa capo a Del Casale-Amato-Bucciarelli ha una posizione chiara: a distanza di un anno dal rimpasto, non si può ricominciare ancora da zero, cambiando gli assessori. Qualsiasi decisione debba prendere, il sindaco dovrà concretizzarla nel giro di qualche giorno, visto che il 30 aprile scade il termine per l'approvazione in Giunta (attualmente azzerata) del bilancio consuntivo, che poi dovrà passare all'esame del Consiglio comunale dove, a norma di Statuto, Lapenna deve presentarsi con la sua nuova compagine amministrativa. Che decida di rinominare gli stessi assessori revocati il 29 marzo scorso, oppure di rinnovare la squadra di governo della città, Lapenna rischia di subire conseguenze politiche al momento imprevedibili.