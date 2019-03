Il ventritreesimo giorno della schizofrenica crisi al Comune di Vasto è ancora denso di nubi all'orizzonte. Data ormai come imminente, la decisione di Luciano Lapenna potrebbe giungere nel giro di qualche ora, oppure di alcuni giorni, ferma restando la scadenza del 30 aprile, ultima data utile per approvare in Giunta il bilancio consuntivo su cui poi dovrà esprimersi il Consiglio comunale per il via libera definitivo. Senza bilancio, si va tutti a casa, ferma restando la possibilità di ottenere proroghe.

Ma il problema è politico, al di là di tempi e date. Se non si ricuce lo strappo nel Pd, il partito di maggioranza relativa, non sarà una toppa raffazzonata a sanare le lacerazioni, che presto si ripresenteranno in tutta la loro gravità.

Il totoassessori - Di fronte alla spaccatura del suo partito, Luciano Lapenna si appresta a decidere di testa sua. Preso atto della frattura insanabile all'interno del Pd, il sindaco si appresterebbe a rinominare gli stessi assessori destituiti 23 giorni fa.

Questo trapela da più fonti interne agli ambienti politici vastesi: il sindaco di Vasto sarebbe orientato a varare una Giunta sostanzialmente analoga a quella rimasta in carica dal maggio 2013 fino al 29 marzo 2014.

Ma, viste le forti fibrillazioni degli ultimi quattro mesi, la situazione rimane fluida e non si possono escludere sorprese dell'ultim'ora alle quali, tra l'altro, il primo cittadino e la sua maggioranza ci hanno abituato da otto anni a questa parte.

"Lapenna ha azzerato la Giunta il 29 marzo scorso e se dovesse decidere di riconfermarla in blocco, sarebbe una clamorosa presa in giro per tutti i cittadini vastesi", polemizza Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, secondo cui "l'amministrazione Lapenna diventerebbe il circo Lapenna. Riderebbero tutti, tranne Vasto, che non era mai caduta così in basso. Ormai, la realtà della commedia politica vastese ha superato la fantasia di Scherzi a parte. Sono anni perduti. Magari fossero anni di immobilismo! Sono anni di arretramento, di pericolosa regressione".