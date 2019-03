Alla quarta partecipazione al Trofeo Nazionale Teodora Pallavolo Ravenna la BCC San Gabriele under 14 conquista una vittoria di valore in una fase della stagione dove iniziano a concretizzarsi i frutti del duro allenamento svolto in palestra nei mesi invernali. Le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia, già campionesse provinciali e pronte per le finali regionali, sono scese in campo con determinazione, vincendo tutte le cinque partite del girone per 2-0, battendo Pallavolo Faenza, Giovolley Reggio Emilia, Master Olimpia Ravenna, Comacchio Volley e Teodora Ravenna. La BCC San Gabriele ha quindi disputato la finalissima contro le padrone di casa della Teodora, vincendo con il risultato di 3-1.

"E' una grande soddisfazione - commenta Maria Luisa Checchia - perchè nei tre anni precedenti eravamo arrivate sempre seconde. Per noi era importante poterci confrontare con squadre di fuori regione, è stato un ottimo test in vista delle fasi regionali e, speriamo, di quelle nazionali. Il gruppo dell'under 14 è molto buono, le ragazze sono andate molto bene sia in battuta che in attacco, dove oltre alle giocatrici di banda iniziamo a far punti anche con le centrali".

Al termine del torneo, oltre alle coppa destinata alla formazione vincitrice, sono arrivati anche due riconoscimenti personali. La schiacciatrice Giorgia Di Croce è stata eletta miglior giocatrice del torneo e Maria Luisa Checchia è stata indicata come miglior allenatore. Una vittoria che regala sorrisi e che è stata dedicata da ragazze e staff a Ettore Marcovecchio. L'allenatore della San Gabriele la scorsa settimana ha subito una brutta caduta mentre andava in bicicletta, rimediando una frattura scomposta all'omero. Trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto è stato poi trasferito presso il reparto di Ortopedia di Pescara, dove lunedì sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Per lui si prospettano diverse settimane lontano dalla palestra, proprio nella fase cruciale dei campionati. A Caterina De Marinis e Maria Luisa Checchia il compito di guidare le ragazze che certamente metteranno doppio impegno in campo per far felice il loro allenatore.