L'arrivo a San Paolo apostolo della reliquia di Giovanni Paolo II, che il 27 aprile sarà proclamato Santo, sarà sottolineato da diversi appuntamenti organizzati dalla comunità guidata da don Gianni Sciorra. Dopo le 12 ore per Giovanni Paolo II, sarà la volta dell'incontro con monsignor Piero Marini. Martedì 29 aprile alle 19, presso l'auditorium della parrocchia, ci sarà la possibilità di incontrare il vescovo che è stato accanto a Giovanni Paolo II e successivamente anche a Benedetto XVI per un totale di venti anni come di Maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie. "Sarà un'occasione per tutti - annuncia don Sciorra - di conoscere tratti illuminanti sull'uomo, sul cristiano, sul Santo Karol Wojtyla".

Piero Marini - Cenni biografici

È nato a Valverde (PV) il 13 gennaio 1942. È stato ordinato Vescovo da Giovanni Paolo II il 19 marzo 1998.Risiede nello Stato Città del Vaticano dove svolge il suo servizio alla Chiesa come Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi eucaristici internazionali.

Proveniente dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, ha iniziato nel 1965 il proprio ministero sacerdotale nella Curia romana lavorando in diversi organismi. Dal 1974 al 1985 ha prestato servizio come Cerimoniere pontificio nelle celebrazioni presiedute dal Pontefice. Dal 1987 al 2007 è stato Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Ha organizzato e curato per venti anni lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche del Papa a Roma e nei viaggi apostolici, preparando in particolare le celebrazioni del Grande Giubileo del 2000. È docente di liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico di Sant’Anselmo a Roma, dove tiene i corsi sulla liturgia episcopale, e di storia della riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

È autore di diversi libri sulla liturgia tra cui “Liturgia e Bellezza. Nobilis Pulchritudo”, pubblicato nel 2005. Ha scritto inoltre due testi su Giovanni Paolo II: “Io sono un Papa amabile. Giovanni Paolo II” nel 2011 e “Giovanni Paolo II. Ricordi di un Papa Santo” appena edito.