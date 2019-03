"Abbiamo voluto semplicemente segnalare all’opinione pubblica un fatto a dir poco curioso e anomalo tutti sappiamo cos’è successo in questi anni al nostro territorio e alle nostre strutture sanitarie, non c’è bisogno che ce lo ricordi il responsabile del PTA di Gissi". Inizia così la replica di Enrico Del Villano Segretario Provinciale del NurSind a Fioravante Di Giovanni, responsabile del Pta dell'ospedale di Gissi.

"Visto che è intervenuto - prosegue Del Villano - ci dovrebbe spiegare come mai con ben 17 ausiliari in dotazione tra cui due unità assegnate provvisoriamente, devono arrivare altri dal San Pio di Vasto a fare turni in straordinario e anche come mai del personale esterno va a pulire la portineria. Invece di fare affermazioni stravaganti sulle intenzioni altrui ed elargire consigli su come fare sindacato rispondiamo: a noi il compito di fare sindacato e a lui quello di fare il dirigente.

Si parla di affermazioni assurde, che il problema non si risolve spostando il personale da Gissi a Vasto e che il conteggio degli ausiliari è stato fatto prima dell’inserimento dell’ospedale di comunità – continua Del Villano – invece le nostre non sono affermazioni assurde e tantomeno non abbiamo chiesto spostamenti di personale ausiliario ma abbiamo voluto evidenziare la notizia singolare che ausiliari da Vasto vadano a Gissi per turni in straordinario.

Altra anomalia, per la dotazione del personale all’ospedale di comunità, sono stati richiesti gli ausiliari ma non gli infermieri (neanche una unità), come se si dovessero solo pulire gli ambienti e non fare assistenza ai pazienti. Quindi nessuna guerra all’ex ospedale di Gissi, ci mancherebbe, ma giusta informazione per avere corretta e trasparente gestione delle risorse e del personale della cosa pubblica".