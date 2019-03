Si stanno preparando per girare un cortometraggio e sono alla ricerca di giovani per arricchire cast e staff tecnico. Pierluigi Patella e Alessandro Sisti, giovani vastesi da sempre alle prese con la recitazione, lanciano così "Novantagradi", corto scritto da loro e che inizierannno a girare nel mese di maggio. "La storia - spiegano i due- narra di due ragazzi dai trascorsi difficili che si ritrovano in un gruppo d'aiuto per cercare di curare un problema comune ad entrambi:l'alcolismo. Una volta conosciutisi scopriranno nuovamente l'amore ma dovranno fare ugualmente i conti con la realtà".

Patella e Sisti, oltre ad aver scritto il copione, si occuperanno della regia e sono alla ricerca di attori, attrici e altre figure tecniche (direttore della fotografia, aiuto regista, ciacchista, fonico, segretaria d’edizione, truccatrice, attrezzisti ed altro). "Vogliamo coinvolgere altri ragazzi del territorio che abbiano voglia di mettersi in gioco in questa avventura", spiegano i due giovani, che hanno già coinvolto l'artista vastese Nicola Cedro, che prenderà parte al cortometraggio.

Per questo, sabato 26 aprile, dalle 15.30 alle 20.00 presso il bar "Sweet Cafè" di via Michetti, si terrà un casting. "È aperto a tutti coloro che hanno superato la maggiore età (preferibilmente tra i 20 ed i 30, o persone che dimostrino tali età). Per tutte le informazioni è possibile consultare l'evento su Facebook https://www.facebook.com/events/1375497852735927/