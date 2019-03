Si chiama Banditen - I partigiani che salvarono l'Italia, lo spettacolo che andrà in scena il 24 aprile alle ore 20 al Teatro Rossetti di Vasto, promosso dal Comune e dalla locale sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani. A portare in scena Banditen sono gli attori del Piccolo Teatro Guascone di Pescara.

Si legge nella presentazione di Banditen: "Raccontiamo una storia vera, accaduta a cavallo della seconda guerra mondiale: è l'incredibile storia della Brigata Maiella, formazione partigiana abruzzese che nacque il 5 dicembre del 1943 e si sciolse solo alla fine delle ostilità dopo aver collaborato alla liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. La Brigata Maiella fu l'unica formazione partigiana a ricevere la medaglia d'oro al valore militare e l'unica a continuare a combattere anche dopo la liberazione del proprio territorio di appartenenza. Terminata la guerra in Abruzzo lottò al fianco degli Alleati nelle Marche, nell'Emilia Romagna e si spinse poi fino in Veneto per liberare Asiago.

Nell'autunno del '43 il popolo italiano era in ginocchio: aveva perso l'onore perché il capo del governo era finito in carcere e il Re era scappato come l'ultimo dei vigliacchi, aveva perso la libertà perché il paese era occupato militarmente dai tedeschi, aveva perso anche la speranza perché gli alleati erano sbarcati e iniziava la guerra in casa. Nessuno sapeva come sarebbe andata a finire. In un momento come quello un gruppo di uomini decide di abbandonare ogni incertezza e di lottare per ridare al popolo italiano tutto quello che aveva perso. Quegli uomini erano i nostri nonni".