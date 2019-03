Le temperature invernali dei giorni scorsi hanno dato tregua nel giorno di Pasqua e promettono di esserlo anche oggi. E così ieri pomeriggio, giorno di Pasqua, il lungomare di Vasto e San Salvo è stato invaso di cittadini e turisti dopo il tradizionale pranzo della festa. Con gli altri due ponti (25 aprile e primo maggio), che si susseguiranno nei prossimi fine settimana, questo periodo può essere considerato come un assaggio della stagione estiva.

Anche oggi, se il meteo confermerà la sua clemenza, saranno in tanti a scegliere la spiaggia per trascorrere il lunedì di Pasqua, giorno di Pasquetta o Pasquone che dir si voglia. Ma non mancheranno anche le tradizionali gite fuori porta di questa giornata, con gruppi di famiglie o di amici pronte a scegliere agriturismi o aree attrezzate nell'entroterra per organizzare gustose grigliate e trascorrere una giornata all'aria aperta.

Se per Vasto Marina quelle di ieri dovevano essere considerate "prove tecniche" in vista della stagione estiva, si potrebbe dire che la sufficienza sia stata meritata. La spiaggia, nonostante le mareggiate dei giorni scorsi, si presentava ben in ordine. Così come è da apprezzare la presenza dell'addetto della Pulchra che ha contribuito a mantenere la pulizia nella zona della passeggiata. Punti dolenti i numerosi ambulanti abusivi che già hanno ripreso posto sul lungomare e le grandi quantità di resti di potatura non rimossi che, oltre a non essere un bel vedere, in qualche caso occupavano anche posti auto.

Dettagli da curare, così da presentare una Vasto Marina ancora migliorata, nei prossimi fine settimana di vacanza.