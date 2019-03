Il pranzo di Pasqua per centinaia di cittadini teramani è stato a cura della Protezione Civile. L'emergenza gas, che ha lasciato senza gas più di 20mila utenze a Teramo e Torricella Sicura, ha creato non pochi disagi nei giorni delle feste, partendo proprio dalla necessità minima, quella di cucinare un pasto caldo. E così la Protezione Civile Valtrigno di San Salvo ha raggiunto il capoluogo di provincia abruzzese con la sua cucina da campo e diversi volontari, per poter preparare pasti caldi che i cittadini potevano ritirare e portare a casa.

E così, anche nel giorno di Pasqua, i volontari sansalvesi insieme ai loro colleghi teramani si sono impegnati per dare sostegno a chi stava vivendo una situazione di disagio, seppur temporaneo. Ieri a pranzo menu speciale a base di timballo e agnello per circa 750 persone, distribuito dalla cucina allestita nei pressi del Santuario della Madonna delle Grazie. Fortunatamente la situazione sta tornando alla normalità, con la distribuzione del metano che viene riattivata dai tecnici casa per casa. Così, dopo aver lavorato intensamente nel giorno di Pasqua, la cucina mobile e i volontari sono potuti rientrare a casa.