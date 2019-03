Bagno di folla per Roby Santini nell'evento di presentazione del nuovo disco, 'Na casetta a la Majella. Lo showman abruzzese si è esibito davanti al numeroso pubblico accorso presso il centro commerciale Costaverde per ascoltare in anteprima le nuove canzoni che fanno parte della quarta "puntata" della serie Ragazzo di Campagna, lanciata da Roby Santini dopo i grandi successi nella musica dance a partire dagli anni 90.

Accompagnato dal suo corpo di ballo ha prima proposto una carrellata dei suoi successi degli anni scorsi, poi ha regalato qualche "chicca" delle nuove canzoni che saranno alla base del nuovo show da portare in giro per tutta l'estate. Non sono mancate le simpatiche incursioni di Miss Cicciotta, Cristina Amoroso, e dei suoi musicisti. Tanto entusiasmo per Roby Santini che poi, dopo aver rotto l'uovo di Pasqua gigante del centro commerciale, si è fermato con tutti i suoi fans per foto e autografi, regalando ulteriori sorrisi e tanta simpatia.