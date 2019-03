Sarà la corale di musica leggera Warm Up la protagonista dell'appuntamento ricreativo-culturale previsto per il prossimo 24 aprile nella Casa Lavoro di Vasto. "È da sottolineare - spiega Lucio Di Blasio, funzionario giuridico-pedagogico - il grande valore di solidarietà che il maestro Alessandro Bronzo ed il suo coro hanno voluto ancora una volta esprimere e manifestare, ai ristretti, d’intesa con il Direttore dell’Istituto dott. Massimo Di Rienzo".

Si tratta di uno "dei tanti percorsi educativi in cui è impegnata la Direzione della Casa di Lavoro di Vasto, in armonia con ciò che recita l’art. 27 della carta costituzionale e cioè che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità piuttosto tendere alla rieducazione del condannato. Un’altra opportunità per attestare il ruolo del trattamento rieducativo che rappresenta, ormai in questo Istituto Penitenziario, un patrimonio di acquisizione consolidata". Quello del 24 aprile sarà un pomeriggio musicale "come occasione per rendere possibile momenti di confronto e, al contempo, per dare ai detenuti/internati una ulteriore possibilità per ricercare sempre di più il dialogo con il mondo esterno attraverso un ulteriore momento di aggregazione".

Prosegue quindi l'impegno della Direzione della Casa di Lavoro di Vasto, guidata da Massimo Di Rienzo, con la collaborazione del Personale di Polizia Penitenziaria ed il suo nuovo Comandante, commissario Nicola Pellicciaro, e deii funzionari dell’Area Pedagogica, "affinchè chi è stato escluso dalla società possa dare un senso ed un valore positivo alla pena - speiga Di Blasio- , costruendo confronti e progetti concreti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita quotidiana ed alla prospettiva di uscita e ritorno nella collettività".