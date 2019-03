Nel giorno di Pasqua la redazione di Zonalocale.it è felice nel formulare a tutti voi lettori i più sentiti auguri affinchè possiate trascorrere giornate di festa serene, insieme ai vostri familiari e alle persone care. Non possiamo non rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che anche in questa giornata saranno costrette a fare i conti con situazioni di difficoltà, in particolare legate al lavoro, con una crisi che sembra non voler passare mai.

Questa giornata diventa quindi un momento in cui tornare a sperare con forza che questo territorio, che quotidianamente ci troviamo a raccontare, possa finalmente trovare la spinta per ripartire e possa tornare a sorridere a tutti i suoi cittadini, in particolare ai giovani che cercano di trovare risposte agli interrogativi sul loro futuro.

Sono questi da trascorrere in famiglia o con gli amici, magari confidando nella clemenza del meteo che negli scorsi giorni è tornato a livelli invernali. Dopo Pasqua e Pasquetta arriveranno il ponte del 25 aprile e poi il 1 maggio. E si vedono già i primi turisti che hanno scelto il Vastese per qualche giorno di relax. L'auspicio è che possano sentirsi accolti e che possano, al loro ritorno a casa, raccontare delle bellezze di questo territorio.

A tutti voi ancora sinceri auguri di Buona Pasqua.