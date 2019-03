La parrocchia San Paolo Apostolo di Vasto riceverà una preziosa reliquia di Giovanni Paolo II, che verrà esposta ai fedeli nel giorno della canonizzazione del Papa. "12 ore per Giovanni Paolo II - spiega il paroco don Gianni Sciorra- è una maratona di fede e di preghiera da vivere insieme domenica 27 aprile, a partire dalle ore 12, nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto.

Nel giorno della canonizzazione di Karol Wojtyła sarà esposta alla pubblica venerazione la Reliquia ex Sanguine del Santo. Tale Reliquia - spiega don Sciorra - è stata donata dalla Postulazione della Causa di Canonizzazione di Giovanni Paolo II alla Parrocchia San Paolo Apostolo. Si tratta di un frammento intriso di sangue della veste indossata dal Santo Padre al momento dell’attentato subito il 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

Le parole del Santo siano l’invito per tutti a partecipare: Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!.