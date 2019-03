L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, in considerazione dell'accesa rivalità tra le opposte tifoserie che in passato ha determinato criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico, ha prescritto, per l'incontro di calcio Vasto Marina-Avezzano, in programma presso lo stadio Aragona di Vasto il 23 aprile prossimo alle ore 15, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di L'Aquila.

Agi