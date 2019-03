Confermate le notti "colorate" per l'estate Vastese, due giorni dedicati al gusto a giugno. Tornerà anche il Film Festival dopo la deludente edizione dello scorso anno. Questi alcuni dei primi appuntamenti segnati in calendario dall'amministrazione comunale vastese. È il sindaco Luciano Lapenna a comunicare quali sono le prime date che vedranno la città animarsi con eventi.

"La Pubblica Amministrazione cittadina ha già predisposto il calendario per quanto riguarda gli eventi in cui è direttamente coinvolta nell’organizzazione, tra questi: Vasto a Tavola dal 20 al 21 Giugno presso la Villa Comunale; la Notte Azzurra il prossimo 28 Giugno; il Festival del Sorriso – Ricoclaun nel centro storico cittadino dall’11 al 13 Luglio; la 5° Edizione della Notte Bianca il 19 Luglio; la 4ª Edizione della Notte Rosa delle Sirene".

Appuntamenti fissati nelle date ma ancora senza un programma dettagliato, come invece accade in altre realtà territoriali vicine, e che quindi sin da ora possono divenire appetibili per i turisti che devono scegliere la meta delle vacanze.

C'è poi il Vasto Siren Festival - Musica Indie Rock, che però dovrebbe essere un appuntamento organizzato da privati (tanto che sul sito web di riferimento non ci sono loghi o altri riferimenti al Comune).

Il Toson d'Oro si sposta all'inizio di agosto, il 2 e 3, confermata la formunale del Festival del Parco della Costa Teatina dal 14 al 16 Agosto, per i giorni centrali di Ferragosto. Dal 21 al 24 agosto il Vasto Film Festival.

"Questi eventi già pianificati - commenta il sindaco- renderanno l’estate vastese divertente e piena di emozioni all’interno di una programmazione che può essere ulteriormente arricchita con il contributo dei privati. Pertanto, invito i soggetti privati a ideare, proporre e organizzare progetti in ambito turistico per la prossima stagione estiva 2014 garantendo loro sostegno e cooperazione da parte della Pubblica Amministrazione”.