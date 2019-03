Il questore di Chieti, Filippo Barboso, incontrerà il portavoce dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, per parlare della questione sicurezza nel Vastese. Ad annunciarlo è il portavoce locale del sodalizio, Riccardo Alinovi: "Ringraziamo il questore per la sensibilità dimostrata. Alla luce degli ultimi episodi, in particolare i quattro furti subiti dal titolare dell'area di servizio Agip di località Piana Sant'Angelo, riteniamo che anche a San Salvo esista il problema sicurezza, ma registriamo l'omertà di cittadini e istituzioni locali. Spesso - polemizza Alinovi - i politici si ricordano solo in campagna elettorale di un problema così importante. L'ultimo episodio deve far riflettere: questo territorio è in balia della microcriminalità. Il titolare dell'attività commerciale ha messo una taglia sui ladri. E' una provocazione che la dice lunga sull'esasperazione dei cittadini e sull'assenza delle istituzioni".

Alinovi sollecita indagini accurate e celeri per risalire ai responsabili: "Possibile che, dopo quattro raid ladreschi, non si riesca ancora a identificarli. Come accaduto in altre realtà geografiche, si pubblichi su Youtube il filmato registrato dalla videosorveglianza della stazione di servizio".