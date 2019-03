Oggi pomeriggio, alle 17, presso il Centro Commerciale Costa Verde di Montenero di Bisaccia, il cantante e showman Roby Santini presenterà il suo nuovo lavoro discografico. Quello che esce oggi è il quarto capitolo della serie "Il ragazzo di campagna", filone che Roby Santini ha intrapreso dopo i grandi successi degli anni '90 come autore e produttore di musica dance, e si intitola 'Na casetta a la Majella.

Dieci tracce semplici ma allo stesso tempo ricercate e innovative, "fra cui il bellissimo remake del brano Pizzica Po di Domenico Modugno e il remix dance di un classico del nostro folk, seppur conosciuto da pochi, Na casetta a la Majella. Non mancheranno come sempre, canzoni divertenti e contemporaneamente sofisticate, come la moderna quadriglia Com'aja fa che tratta il tema dei matrimoni di convenienza. Oppure Che si dice canzone sui pettegolezzi di paese, cantata in duetto con la talentuosa Cristina Amoroso (Miss Cicciotta)".

Tra i "pezzi da 90" del'album, che uscirà tra qualche settimana, ci sarà Voglio andare da Barbara D'Urso che vede Roby Santini cimentarsi nel rap "con un testo diretto e una melodia fortissima: una palese sviolinata con stima e ammirazione rivolta alla nota conduttrice televisiva".

Alle 17, presso lo spazio centrale del centro commerciale, Roby Santini presenterà i nuovi brani con uno show in cui sarà accompagnato dal suo corpo di ballo, con cui è già impegnato per le prove del nuovo tour. Negli scorsi giorni, inoltre, sono anche iniziate le riprese per il nuovo videclip, affidato alla regia di Simone D'Angelo.