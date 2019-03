Dei riti che si svolgono durante la Settimana Santa la processione del sabato, con la statua della Madonna Addolorata, è certamente quella più silenziosa, intima, a ricordare che nella liturgia questo è il giorno del silenzio, in attesa della veglia pasquale e dell'annuncio della Resurrezione. Fino a qualche anno fa la processione del sabato, che parte dalla chiesa di San Francesco di Paola, o dell'Addolorata, usciva a mezzogiorno, questa mattina l'inizio è stato alle 11.

La statua della Madonna, che porta in grembo il corpo del Figlio morto è stata portata a spalle dai confratelli, accompagnata dalle preghiere, dalle struggenti litania delle pie donne vestite a lutto e dai canti della Schola Cantorum Zaccardi diretta da Luigi Di Tullio. A presiedere il rito don Domenico Spagnoli, mentre don Decio D'Angelo, che solitamente guidava la processione, ha introdotto la giornata con una semplice ma profonda riflessione prima della partenza del corteo. Percorso più breve, con un inedito passaggio in corso Dante, prima di risalire verso il centro e far ritorno nella chiesa di piazza Rossetti.

