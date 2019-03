È stato pubblicato sul portale del Comune di Vasto l'avviso pubblico relativo alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali nuove assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale, in caso di sostituzioni del personale in servizio o, come accade ogni anno, per rinforzare l'organico durante la stagione estiva. L'ultimo concorso, con la graduatoria da cui sono stati chiamati gli agenti stagionali fino alla scorsa estate, si era svolto nel 2010.

Le domande vanno presentate entro l'8 maggio, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, o a mezzo posta certificata: comune.vasto@legalmail.it, o inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Vasto - Dirigente del Servizio Personale - P.zza Barbacani 2 – 66054 Vasto (Ch).

Nel caso pervengano più di 50 domande si svolgerà una fase di preselezione (test a risposta multipla) fissata per il giorno 19 maggio.

La selezione sarà svolta mediante prova orale a partire dal 26 maggio 2014 sulle seguenti materie:

1. nozioni in tema di ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

2. nozioni di diritto amministrativo, procedimento amministrativo e diritto di accesso (Legge 241/90 e sue successive modificazioni);

3. normativa del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

4. ordinamento della Polizia Municipale, con particolare riferimento alle attività di Polizia amministrativa (illeciti amministrativi), elementi di legislazione Urbanistica, Ambientale, Commercio e Pubblici esercizi;

5. elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento all’attività di Polizia Giudiziaria.

6. Disciplina del pubblico impiego;

7. Conoscenza della lingua straniera a scelta tra: inglese e francese;

8. Conoscenza adeguata dell’utilizzo del personal computer e in particolare dei prodotti informatici Microsoft Office.

Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito web del Comune (clicca qui)