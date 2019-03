In attesa di riprendere a giocare le ultime due giornate del campionato di Terza Categoria, il Real Porta Palazzo scende in campo oggi pomeriggio all'Aragona alle 15.00 in un'amichevole contro una formazione mista, composta da ex gialloneri e altri. All’andata, durante le feste di Natale, i rivali si imposero 4-2 sul sintetico del Comunale di Cupello.

La squadra di mister Budano e del presidente Zillotti, quarta in classifica e in piena corsa per i play off, dopo l'odierno test tornerà in campo sabato 26 aprile alle 16.30 in trasferta a Monteodorisio contro la capolista Odorisiana per chiudere definitivamente il discorso qualificazione.