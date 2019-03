Con l'arrivo del lungo ponte di Pasqua-25 Aprile-Primo Maggio, la guardia costiera di Vasto intensificherà i controlli lungo la sua giurisdizione, da Torino di Sangro a San Salvo.

"In relazione alle previsioni di un incremento di afflussi di diportisti e frequentatori delle spiagge - spiega il comandante, Giuliano D'Urso - il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Vasto intensificherà i controlli sia a mare che a terra su tutto il litorale di giurisdizione al fine di prevenire incidenti in mare e garantire il sicuro svolgimento di tutte le attività di turismo nautico e di balneazione.

La vigilanza ed il controllo ad ampio spettro, che interesseranno trasversalmente tutti i campi della marittimità, saranno connotati da una idonea e funzionale valutazione delle forme di intervento, garantendo una intelligente presenza del dipendente personale sul territorio per fini di prevenzione.

Il dispositivo messo in campo avrà l’obiettivo altresì di garantire la tutela delle esigenze connesse alle attività turistico – balneari, nell’assoluto rispetto delle disposizioni in un’ottica della relativa coerente e flessibile applicazione.

Per l’occasione, anche nelle giornate prefestive e festive verrà garantita l’apertura al pubblico soprattutto per quanto riguarda gli uffici del Demanio ambiente e diporto restando a disposizione dell’utenza allo scopo di garantire servizi richiesti in materia diportistica, balneare e/o comunque rientrante tra le esigenze connesse a vario titolo nell’ambito delle attività turistico/balneari.

Per eventuali segnalazioni e richiesta di informazioni sarà possibile contattare il numero diretto dell’Ufficio circondariale marittimo di Vasto 0873/310340.

Si ricorda, come sempre, che il numero blu 1530 per le emergenze in mare è sempre attivo su tutto il territorio nazionale, servizio gratuito a conferma dell’impegno del Corpo profuso per la salvaguardia della vita umana in mare".