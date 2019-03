Entra nelle sue fasi cruciali la vertenza Sider Vasto, azienda nella zona industriale di Punta Penna. Due giorni fa, presso la provincia di Chieti, si è svolto un incontro alla presenza del funzionario del Settore Lavoro, Michele Modesti, tra la società Sider Vasto spa rappresentata dal Dott. Bruno Pietro, Direttore del Personale, assistito dal consulente del lavoro Rag. Luigi Sabatini, e Colanzi Desiderio e le organizzazioni sindacali rappresentate da Mario Codagnone, Angelo De Luca e Arnaldo Schioppa unitamente alla RSU dello Stabilimento Michele Villamagna, Giuseppe Sergio Di Rosso, Alfredo Haxhija.

"Oltre a fare il punto della situazione, lo scopo principale della riunione - riferisce Mario Codagnone della Fiom - è stato quello di attivare il ricorso alla Cig in deroga fino al 30 giugno dopo la fine della Cig ordinaria il 24 maggio per tutelare al meglio il reddito dei lavoratori nell’attesa del rilancio definitivo della società".

In seguito all'incontro i rappresentanti sindacali hanno incontrato i lavoratori, che vivono una costante apprensione per l'incertezza delle prospettive sul loro futuri, mantenendo però ben salda la speranza di poter salvaguardare il posto di lavoro.

"L'assemblea dei lavoratori - spiega Codagnone - auspica una decisione rapida e positiva da parte del Giudice del Tribunale di Vasto Dott. Elio Bongrazio sulla richiesta di ammissione al concordato preventivo da parte della Società Sider Vasto, condizione sicuramente importante per il rilancio delle attività produttive, alla luce dell’impegno che sembra confermato della società Tecnotubi Spa di Brescia di voler rilevare la società di Punta Penna di Vasto per fare produzione di tubi di qualità, valorizzando un sito produttivo stategico e utilizzando le importanti professionalità dei lavoratori della Sider Vasto".

Se la crisi dell'intero territorio non offre al momento soluzioni alternative efficaci per avere sbocchi occupazionali, "bisogna lottare tutti per affermare un piano del lavoro, difendere il lavoro che c,è a cominciare da quello dei lavoratori della Sider Vasto.

Stiamo entrando in una fase decisiva della vertenza - conclude Codagnone-, serve l’impegno di tutti quelli che possono dare una mano, a cominciare dalle Istituzioni ai vari livelli, per il rilancio produttivo e occupazionale della Sider Vasto che è un’azienda importante che ha una tecnologia di valore e grandi professionalità".