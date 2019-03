Maxi tamponamento questa mattina in via Roma con ben cinque vetture coinvolte e tre persone finite in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del sinistro per accertare le responsabilità. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a creare la caramabola sarebbe stata la Opel Corsa guidata da un uomo che, percorrendo contromano l'ultimo tratto di via Anelli, si è immessa in via Roma. Qui ha incrociato la sua marcia con la Fiat Sedici che procedeva in direzione Vasto Marina.

Il guidatore, P.M., ha tentato di evitare l'impatto ma è stato impossibile. Così è finito contro le vetture parcheggiate sul lato opposto della strada, prima contro la Fiat Seicento e poi la marcia si è arrestata contro una Hyundai Matrix. Quest'ultima è poi finita contro una Citroen Picasso. L'uomo alla guida della Sedici ha battuto violentemente il capo nell'impatto ed è stato trasportato al San Pio da Pietrelcina per suturare la ferita alla testa che si è provcato nell'incidente. Anche la donna che viaggiava al posto passeggero sulla Opel Corsa, G.A., 65 anni, ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza. Sia lei che il marito sono stati trasportati in ospedale.