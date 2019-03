"Ormai sono da tanti anni a Vasto e coltivo nel cuore un desiderio: che Gesù possa passare sempre nelle vie di Vasto, che possa essere sempre nei vostri cuori, che possa aiutare questa nostra città". E' don Stellerino D'Anniballe, parroco di San Pietro in Sant'Antonio, a concludere con questo pensiero la processione del Venerdì Santo, che anche quest'anno ha richiamato tantissime persone lungo le vie del centro storico. La partenza del corteo è stata alle 19 dalla Chiesa di Sant'Antonio, dove si sono ritrovate tutte le confraternite cittadine e le persone che ogni anno sono presenti per portare in processione i simboli della Passione.

L'uscita della statua del Cristo Morto, portata sulle spalle dai confratelli del Sacro Pio Monte dei Morti, e scortata dai carabinieri in alta uniforme, è stata accolta dal silenzio dei presenti. Subito dietro la Madonna Addolorata, portata dalla confraternita che porta il suo nome, e accompagnata dagli agenti della Polizia penitenziaria e dai Vigili del fuoco. A chiudere la processione tante autorità civili e militari e tanti fedeli.

Lungo il corteo preghiere i canti della Schola Cantorum Zaccardi diretta dal maestro Luigi Di Tullio. Dopo aver percorso le strade della città la processione si è conclusa, come da tradizione, davanti alla Chiesa di San Giuseppe, dove don Antonio Bevilacqua, che ha presieduto il rito, ha impartito la benedizione dopo aver condiviso profonde riflessione con il popolo dei fedeli.

Domani, sabato Santo, la processione della Madonna Addolorata, che uscirà alle 11 dalla chiesa di San Francesco di Paola.

Settimana Santa 2014

La Sacra Spina 2014 - foto e video

La Domenica delle Palme - foto

La visita ai Sepolcri - foto