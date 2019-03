Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura augura a tutti i lettori una Buona Pasqua e, con l’occasione, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con la loro presenza e collaborazione a far si che l’Aspic diventasse un importante punto di riferimento culturale e sociale nonché un valido servizio per i cittadini del Vastese.

Vi aspettiamo dopo le festività Pasquali per i nostri incontri divulgativi Aspic Cafè nella nuova sede sita in via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Vi ricordiamo che è attivo il C.A.O. ( Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

https://www.facebook.com/aspic.vasto?fref=ts