"I problemi all'ospedale di Vasto ci sono e sono noti a tutti, questo nessuno lo mette in dubbio, si tratta di una struttura che è stata declassata, ma non bisogna fare la guerra all'ospedale di Gissi per risolvere il problema, piuttosto si deve intervenire contro lo sposatamento delle risorse verso il nord dell'Abruzzo". Questa la replica di Fioravante Di Giovanni, responsabile del Pta dell'ospedale di Gissi ad Enrico Del Villano, segretario provinciale del Nursind.

"Sono affermazioni assurde, non è che il problema si risolve spostando il personale da Gissi a Vasto - prosegue Di Giovanni - il vero problema è che tutte le risorse sono state spostate verso Chieti o Pescara. E' completamente sbagliato dire che 17 unità impiegate a Gissi sono troppe, il conteggio degli ausiliari di Gissi è stato fatto 4 anni fa, sulla base dei servizi presenti in quel periodo, quando mancava l'ospedale di comunità. Numeri oggi insufficienti".

"Un rappresentante sindacale - conclude Di Giovanni - si mette contro chi dovrebbe difendere. Gli ausiliari che vinvo a Gissi per lui andrebbero spostati a Vasto, è irrispettoso nei confronti di queste persone e del loro lavoro. Comunque possono stare certi che fino a quando ci sarò io a Gissi resisteremo per tutto il Vastese, non solo per Gissi".