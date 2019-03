Con il concretizzarsi del progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi, aumentano gli sforzi della comunità locale per fornire servizi innovativi di turismo sostenibile, turismo culturale ed ecoturismo. E' con questo spirito che due giovani imprenditori, Stefania Sabatini e Giulio Giarrocco, partono con entusiasmo per la nuova stagione estiva ormai alle porte, rilanciando le attività di Finis Terrae.

Il luogo tranquillo e suggestivo, tra le dune dell'arenile di Casalbordino Lido, la pineta e le campagne di Santo Stefano in rivo maris, ospita nella struttura principale uno scavo archeologico datato I sec. a.C. dalla Soprintendenza per i beni Archeologici di Chieti: una camera termale collegata ad una preesistente mansio romana.

Tanto entusiasmo, per i due giovani imprenditori di Finis Terrae, che nel giorno di lunedì di Pasqua riapriranno i battenti per proporre qualcosa di nuovo, che permetta al visitatore di scoprire nella sua interezza un territorio che fa di gusto, cultura e natura le sue armi vincenti, in una località come Casalbordino Lido che, grazie al lavoro degli operatori turistici, sta crescendo anno dopo anno.