Una serata ricca di emozione quella vissuta ieri sera dal numeroso pubblico che ha partecipato al concerto in memoria di Angelo Canelli. In tanti hanno risposto presente all'invito del Coro Gospel Angel's Eyes, promotore dell'appuntamento per raccogliere fondi da destinare al progetto "Mille voci per Angelo", che porterà alla realizzazione di un docufilm sulla vita del medico e musicista tragicamente scomparso nel 2006.

La serata, presentata da Mario Capodaglio, ha vissuto momenti intensi con l'esibizione del gruppo formato da Ivano Sabatini (contrabbasso), Luigi La Verghetta (batteria), Marco Bassi (piano) e la voce di Danilo Laccetti. Non sono mancati i ricordi di Maurizio Rolli, apprezzato musicista e collega di Angelo Canelli e del giudice Italo Radoccia, suo amico fraterno, che ha curato la pubblicazione della raccolta di poesie e aforismi di Canelli.

Spazio poi alla carica degli Angel's Eyes, diretti da Danilo Laccetti, e accompagnati dai musicisti Davide Marcone (batteria), Nicola Di Camillo (basso), Marco Bassi (piano) e Mike Pezzuto (chitarra). Il pubblico, tra cui erano presenti anche i familiari di Angelo Canelli, si è lasciato trascinare dall'energia della musica gospel di una formazione musicale che cresce in bravura esibizione dopo esibizione. In chiusura il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte ha consegnato dei doni a nome della città alla delegazione europea presente in questi giorni in città nell'ambito di un progetto interculturare a cui partecipa anche il coro Angel's Eyes.