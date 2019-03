Per gli stranieri è sempre più usuale scegliere l'Italia per il loro matrimonio, con il fascino che la combinazione che natura, arte e sapori sanno offrire. E, negli ultimi, tempi l'Abruzzo si sta facendo onore tra le mete preferite. Nelle scorse settimane, il portale irlandese dedicato ai matrimoni One Fab Day, ha puntato l'attenzione su Vasto, grazie al lavoro di un gruppo di professionisti che hanno deciso di unire le loro attività per proporre matrimoni dal fascino "casareccio". Hanno scelto il nome "Comitato Feste", che è già una dichiarazione d'intenti sullo stile che Piccolo Circolo Garibaldino, Bagni Vittoria, Zonzoweb, Atelier Priori, Blush and Code e Gabriella Troiano, vogliono portare avanti.

I colori, i profumi e i sapori della tradizione dell'Abruzzo tra passato e presente, sono alla base di un matrimonio fatto di addobbi semplici e originali, in una cornice naturale tra mare e vicoli del centro storico. E così il servizio fotografico con protagonisti Lello ed Emanuela, in una giornata autunnale dai colori emozionanti, è stato scelto dallo staff del portale irlandese per il posto "Viva l'Italia! A Touch of Rustic", con quel "rustic" inteso nella bella accezione di genuino, vero. Un territorio, quindi, che prova a fare il salto di qualità anche grazie alle tante persone che continuano a credere ed investire in questa terra, creandovi interessanti opportunità lavorative e impegnadosi, quindi, nella sua promozione oltre i confini locali, regionali e nazionali.