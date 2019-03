Due rappresentative abruzzesi su quattro passano alle semifinali del Torneo delle Regioni 2014 in programma domani. Gli allievi hanno la meglio sul Lazio ai rigori, il calcio a 5 femminile elimina le Marche, mentre la juniores esce ai rigori contro il Lazio, eliminato anche il calcio a 5 maschile dal Veneto.

Juniores, Abruzzo-Lazio 1-1, 4-5 dopo i rigori. Marcangeli manda in campo lo stesso undici che aveva ottenuto la qualificazione contro l'Emilia Romagna, con l'arretramento di Maloku sulla fascia destra e il solo Albertazzi a fare coppia con Fizzani.

Parte bene la rappresentativa nero verde e dopo solo 5 minuti è in vantaggio: sugli sviluppi di un corner la difesa respinge corto, dentro l'area Di Sante lascia partire un diagonale che trafigge il portiere laziale. 1-0 e tutti ad esultare sotto la tribuna dove erano presenti una trentina di supporters abruzzesi. Il Lazio prova a reagire ma la manovra sembra compassata, l'Abruzzo tiene il pallino del gioco e si difende senza problemi. A metà del primo tempo Maloku calcia sulla traversa una punizione dal limite, sprecando il raddoppio. Praticamente al primo tempo non c'è nessun altra azione degna di nota.

Nel secondo tempo girandola di sostituzioni per Corsetti, schierando da metà della ripresa quattro attaccanti supportati da Gabrielli trequartista. Ma è ancora la rappresentativa abruzzese pericolosa con Iallonardi in contropiede che solo davanti a Saccucci si fa ipnotizzare. Al 80' fallo sull'out di destra su Maloku, imprendibile per i difensori laziali, sugli sviluppi della punizione nessun attaccante abruzzese riesce a buttarla dentro sul traversone.

Il Lazio fa possesso palla sterile, fino al 95' quando dopo un paio di assalti disperati, nel mucchio Gabrielli lascia partire un tiro che fredda Digifico. Era anche l'ultima azione del match, il signor Santarossa di Pordenone fischia e rimanda la decisione della semifinalista alla lotteria dei rigori, dai quali vengono fuori i grandi riflessi del portiere laziale Saccucci, classe 1996, che neutralizza due rigori e manda il Lazio in semifinale, dove incontrerà il Veneto.

Esce a testa alta la rappresentativa abruzzese, che esce con due vittorie, un pareggio e una sconfitta . Tra i più positivi del torneo indubbiamente l'attaccante scuola Pineto Maloku, D'Adamo che ha disputato 360 minuti in 5 giorni ad alta intensità, Di Sante autore di 3 gol e di due belle prestazioni e Menna, un autentico capitano dentro e fuori dal campo. Rammarico per non aver visto impiegato per nulla Stivaletta, che alla vigilia era la colonna portante della rappresentativa, fermato da turnover contro l'Emilia Romagna e oggi fuori per scelta tecnica, e lo stesso Ramundo che bene aveva fatto quando era stato impiegato. (A cura di Francesco Bevilacqua)

Tabellino

Lazio-Abruzzo 1-1 (0-1), 5-4 dopo calci di rigore

Marcatori: 5' Di Sante (Abruzzo), 95' Gabrielli (Lazio)

Rigori: Cifaldi (A) parato, Lo Russo (L) gol, Di Sante (A) gol, Ghezzi (L) gol, D'Adamo (A) parato, De Dominicis (L) alto, Maloku (A) gol, Giampaolo (L) gol, Valerio (A) gol, Panico (L) gol.

Lazio (3-5-2) Saccucci, De Dominicis A. Gallo (60' Ghezzi) Gordini, Gabrielli Iemma (50' Giampaolo) Marino (50' Nardi Michael) N'Da Kindia Nardi Marco (60' Panico), Lo Russo Salvato . All. Corsetti

Abruzzo (3-5-2) Digifico, Valerio Menna Florindi, Torsellini (63' Conte) D'Adamo Iallonardi (80' Cifaldi) Di Sante Maloku, Fizzani (70' Meluso) Albertazzi (77' D'Ottavio). All. Marcangeli

Ammoniti: Gabrielli, Marino, Nardi Marco, Giampaolo (Lazio) Digifico, Fizzani (Abruzzo).





Calcio a 5 maschile, Abruzzo-Veneto 2-5. Pareggio 1-1 dopo cinque minuti, ma il Veneto si porta in vantaggio 4-2 a metà ripresa e la quinta rete chiude i conti ed elimina la squadra del capitano Giuseppe Di Risio.





Calcio a 5 femminile, Abruzzo-Marche 6-5. Abruzzo in avanti con Zulli, le Marche ribaltano e si portano sul 3-1 fino ad arrivare al e 5-4, le abruzzesi inseguono ma riescono a ribaltare il risultato e a chiudere i conti sul 6-5. Le ragazze volano in semifinale con la quarta vittoria su quattro partite nel torneo, affronteranno domani la Puglia. Le possibilità di tornare a casa con la coppa ci sono tutte. Mister Giovanni Morelli resta l'unico rappresentante del Vastese ancora in gara.

Allievi, Abruzzo-Lazio 0-0. Reti inviolate per i giovani abruzzesi che vincono ai rigori e si qualificano per la semifinale contro l'Umbria in porgramma domani.