I playoff dovevano essere il traguardo da conquistare per garantirsi la certezza della permanenza in serie C e invece la BCC San Gabriele volley si sta rendendo protagonista di una seconda fase di stagione entusiasmante, che sta lanciando la squadra allenata da Ettore Marcovecchio verso la semifinale dei playoff. A Mariani e compagne basterà conquistare un punto nella sfida di domenica 27 aprile a Cepagatti, o addirittura neanche uno se il Sambuceto questa sera perdesse un punto contro la capolista Giulianova. In questa seconda ipotesi, con la BCC San Gabriele salita a quota 14, il Sambuceto fermo a 8 non avrebbe più possibilità di recuperare a 2 giornate dal termine.

La sfida con il Castelnuovo ha visto la San Gabriele vincere per 3-1 (25-14/20-25/25-13/25-15), con un primo set ben giocato ma che poi ha lasciato campo alle avversarie con i "soliti" tanti errori, soprattutto in ricezione e in attacco. Poi coach Marcovecchio ha richiamat le sue giocatrici ad una maggiore concentrazione e le ragazze hanno ben risposto nel terzo e nel quarto e decisivo set. Buone le prove di Gaia Genovesi e Bibiana Moscariello, oltre a quella di Caterina De Marinis, in campo per uno degli ultimi match della sua carriera. Per lei potrebbe esserci un'ultima apparizione nell'eventuale semifinale in casa.

"Comunque vada - commenta Marcovecchio - siamo tutti molto soddisfatti per l'ottimo campionato disputato. Ora dobbiamo concentrarci sulla finale provinciale under 18 che ci vedrà opposti al Volley Ball Lanciano". Si giocherà al meglio delle 3 partite, iniziando dopo le festività pasquali, contro una squadra che negli ultimi 4 anni è sempre arrivata in finale.