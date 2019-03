Venerdì 18 aprile alle 14.00 allo stadio "Davide Bucci" di San Salvo è in programma la cerimonia inaugurale del 5° Torneo Abruzzo Cup che si svolgerà dal 18 al 20 aprile nei comuni della Costa dei Trabocchi: San Salvo, Vasto Marina e Lanciano.

Si tratta del torneo giovanile più grande del centro-sud, autorizzato dalla F.I.G.C. e organizzato dall'Us San Salvo.

In arrivo nei prossimi quattro giorni 2.500 atleti che daranno vita a un evento sportivo che vedrà a San Salvo la partecipazione delle squadre provenienti da tutta Italia e quest’anno per la prima volta registrerà la presenza di una formazione svizzera.

"E’ per noi un’occasione da non perdere per ospitare una manifestazione così importante e coinvolgente – dice il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – ma soprattutto un’opportunità per far conoscere il nostro territorio. Gli atleti saranno ospitati nelle strutture ricettive della zona che per quattro giorni farà di San Salvo la capitale del calcio giovanile nazionale. Un ringraziamento agli organizzatori, agli sportivi e agli operatori turistici della nostra Città per un evento che esalta la pratica sportiva ma è anche un ottimo veicolo di promozione delle peculiarità turistiche e culturali di San Salvo".

Le gare si svolgeranno presso otto impianti sportivi tra San Salvo, Vasto, Cupello, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli. La cerimonia di inaugurazione ci sarà domani 18 aprile alle ore 13.30 presso lo stadio comunale Bucci al cui interno saranno allestiti stand gastronomici con attrazioni che allieteranno l’arrivo delle varie rappresentative. Ospite d’onore sarà il calciatore Pasquale Foggia, che ha militato in diverse squadre di calcio della serie A, tra le quali Lazio, Sampdoria, Cagliari oltre ad essere stato giocatore della Nazionale. Foggia incontrerà i partecipanti di “Abruzzo Cup” nella giornata di domenica visitando tutti gli impianti sportivi.

L’organizzazione è stata curata dall’associazione sportiva Centro Eventi e dall’Associazione albergatori San Salvo con la collaborazione dell’Assessorato comunale allo Sport del Comune di San Salvo.

"E’ un evento sportivo di tutto rilievo – commenta l’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia – e siamo ben felici di ospitare la quinta edizione del Torneo di Pasqua che richiama grande interesse tra gli sportivi e gli addetti ai lavori".