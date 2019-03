"Dal 2006 dimezzato il numero dei dirigenti: -35% di spese". E' il testo del secondo manifesto fatto affiggere a Vasto dal sindaco, Luciano Lapenna. Dopo le polemiche sulle prime affissioni, prosegue la campagna di comunicazione che il Comune ha intitolato Operazione verità.

Secondo Lapenna “è utile per chiarire, far conoscere e informare i cittadini in modo corretto, aldilà delle facili strumentalizzazioni, il disfattismo e lo sfascismo politico e civile che sembra coinvolgere non solo Vasto, ma l’intera Italia, in un clima di caccia alle streghe che non può travolgere tutto e tutti senza discernere le reali competenze, i fatti, le contingenze, l’onestà e il valore delle persone impegnate, quotidianamente, nella risoluzione di problemi complessi”.