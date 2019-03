E’ in corso di pubblicazione la delibera di approvazione delle graduatorie relative per l’assegnazione degli incentivi per la sistemazione delle facciate e dei sistemi di videosorveglianza da collocare nei condomini o nei singoli appartamenti.

Ventiquattro le domande presentate e solo due interesseranno il centro storico di San Salvo. La documentazione inviata dai cittadini ha riguardato l’ottenimento di finanziamenti in conto interesse per lavori per un importo complessivo di 170 milioni di euro. Il Comune di San Salvo interverrà con la propria quota pari al 3 per cento.

"Il provvedimento di contribuire alle spese per la sistemazione delle facciate e per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – è stato adottato sia per riqualificare le nostre abitazioni e sia per consentire alle imprese locali di poter lavorare in un momento in cui è fermo in modo particolare il settore edile".

Tra pochi giorni si procederà con un nuovo bando pubblico per consentire una nuova selezione per l’assegnazione di ulteriori incentivi.