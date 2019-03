Con l'approssimarsi del weekend di Pasqua, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli a Vasto e sulla riviera. Sono già scattati posti di blocco e pattugliamenti per sorvegliare le maggiori direttrici di traffico, controllando i veicoli in arrivo dal meridione e identificando decine di persone con l'obiettivo di intercettare carichi di stupefacenti provenienti da Puglia e Campania e ladri in trasferta.

Inizia col prossimo fine settimana il lungo ponte che prenderà il via con le festività pasquali e proseguirà fino al Primo Maggio, passando per il 25 Aprile. Nonostante il tempo instabile di questi giorni, le presenze in città e sulla riviera aumenteranno, anche perché, a partire da domani, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Sigismondi (FdI): "Sicurezza, no ai tagli del Governo" - Finirà nell'aula del Consiglio provinciale la vicenda dei tagli ai presidi di polizia: la polfer di Vasto, la polpost di Chieti e la stradale di Ortona sono destinate a chiudere. Etelwardo Sigismondi, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, esprime "contrarietà al progetto di razionalizzazione e al piano di accorpamento previsti dal commissario alla spending review del Governo Renzi". Sigismondi - che ricorda anche un'altra soppressione, quella del "servizio navale della motovedetta dei carabinieri presso il porto di Vasto" - ha presentato, insieme al suo collega Roberto Di Campli (Pdl), una mozione che verrà discussa nella prossima seduta del Consiglio provinciale.