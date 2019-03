Sarà un parterre storico e sarà sicuramente emozionante rivederli di nuovo a Vasto tutti insieme. In tantissimi hanno dato la conferma, come Renzo Rossi, storico giocatore e allenatore biancorosso che arriverà appositamente da Milano o come Gianni De Biasi, attuale commissario tecnico dell'Albania, che nella nostra città ha iniziato la sua carriera da allenatore.

Non solo loro, sarà l'occasione per rivedere il sindaco Castorani, il mitico segretario Nardecchia, ma anche Acanfora, Orazi, Punzo, Negri, Gaeta, Lo Vecchio, Fiorillo, Russo, Mazzetti, Vecchiotti, Ammazzalorso, Taverna, De Foglio, Ercolano, Mileno, Della Penna e molti altri ancora che hanno fatto la storia della Vastese o Pro Vasto. Allenatori, dirigenti, giocatori, segretari, magazzinieri, giornalisti. Una serata ricca di personaggi con tante glorie.

Tutti a Vasto per la prima edizione del premio I Gladiatori dell'Aragona, evento dedicato ad un secolo di storia del calcio vastese. Alla memoria di Michele Vinciguerra, Giovanni Di Paolo, Fernando Ascatigno, Antonio Monteferrante, Raffaele Smargiassi, Federico De Mutiis e Ciccio Raspanti. Patrocinato dalla Vastese Calcio 1902 e dal Comune di Vasto. L'appuntamento è per giovedì 17 aprile alle 20.30 presso il Palace Hotel di Vasto Marina, organizzato da Antonio De Santis, presentato da Sabrina Bocchino e Nicola Del Prete.

La manifestazione è dedicata agli anni 80, mentre nelle prossime edizioni del premio, in programma una volta all'anno, verrà raccontata la storia di ciascun decennio di storia del calcio vastese. Un appuntamento dedicato alla memoria di tutti gli sportivi che hanno dato un contributo al calcio a Vasto. Non sarà però un evento solo per calciatori e allenatori, saranno premiati con encomio e medaglia anche gli addetti ai lavori, i massaggiatori, i magazzinieri, presidenti, i dirigenti, medici, custodi, arbitri, giornalisti e i tifosi che si sono contraddistinti per passione e amore verso i colori biancorossi. Un premio speciale verrà consegnato ad uno storico dirigente: l'avvocato Federico De Mutiis.

Il racconto della voce narrante Gabriele Cerulli, si alternerà ai video realizzati per l'occasione, con immagini della storia passata e recente del calcio biancorosso. Inoltre sarà presentato il libro sugli anni '80 di Antonio De Santis, Dal ventre dell'Aragona, 11 anni nello stadio più bello della Terra.

Prevista una lotteria con cinque premi, tra i quali uno scooter, costo del biglietto 2.50 euro con estrazione proprio durante la serata in cui è in programma anche una cena con specialità locali.