E' un bottino da migliaia di euro, quello che hanno portato via i reponsabili del furto avvenuto la notte scorsa nel bar del distributore Agip di località Piana Sant'Angelo, a San Salvo.

Gli ignoti hanno forzato la saracinesca dell'esercizio commerciale e arraffato stecche di sigarette che hanno raccolto in alcuni sacchi. E' stata un'azione fulminea, durata circa tre minuti, come registrato dalle telecamere della videosorveglianza interna. Per il proprietario un danno da migliaia di euro. Indagano le forze dell'ordine. Non è il primo furto messo a segno negli ultimi tempi nella zona industriale di San Salvo, quattro dei quali ai danni dello stessa area di servizio Agip.