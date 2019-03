Il giudice monocratico del tribunale di Vasto, Caterina Salusti, ha condannato due imputati pugliesi ritenuti responsabili dell'assalto al portavalori sul tratto vastese dell'A14: 16 anni di reclusione per Vincenzo Costantino, 13 anni per Matteo Morra. Tramite i loro avvocati difensori, avevano scelto il processo con rito abbreviato.

La mattinata - Processo con rito abbreviato per due dei 19 imputati per la rapina sul tratto vastese dell'autostrada A14. Si tratta di due persone di Foggia che, secondo gli inquirenti, sono coinvolte nell'assalto al portavalori avvenuto il 19 dicembre 2012, quando un commando armato di kalashnikov mise a ferro e fuoco l'autostrada tra località Sant'Antonio Abate e San Salvo, rubando 600mila euro, 250mila dei quali furono recuperati nelle ore successive, quando in Abruzzo, Molise e Puglia scattò la caccia ai malviventi.

Quattro persone furono arrestate nei giorni successivi, altre due nel corso delle indagini. Nel colpo, tra membri del commando e basisti, furono coinvolte 19 persone. Oggi l'udienza per i due imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato, a maggio per gli altri il processo con rito abbreviato.