Come ogni anno la storia si ripete. La BCC San Gabriele volley, con l'arrivo della primavera, inizia a mettere in bacheca titoli su titoli, partendo dalle fasi provinciali per approdare, con almeno una delle formazioni under, alle fasi nazionali. La scorsa settimana l'under 14 ha conquistato il titolo provinciale, imitata ieri, dalle ragazze dell'under 16. Nel match casalingo contro la Teate Volley le vastesi allenate da Maria Luisa Checchia hanno dovuto faticare non poco, ma poi è arrivata una brillante affermazione per 3-1 (21-25/25-23/25-13/25-10). All'ultima palla messa a terra la palestra Olimpia è esplosa di gioia per questo importante successo che proietta la BCC San Gabriele verso la fase regionale. È stato il presidente della Fipav Chieti, Gianni Bisignani, a consegnare la meritata coppa alle ragazze della San Gabriele.

Una vittoria che conferma ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la qualità del settore giovanile della società del presidente Ciaffi, con tre allenatori, Ettore Marcovecchio, Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, che rappresentano l'eccellenza del volley regionale e nazionale.

La formazione under 16: Martina Di Santo, Rossella Cuccaro, Camilla Fiorillo, Giada Russo, Claudia Scampoli, Martina Roveto, Giorgia Di Croce, Martina Spadaccini, Alessandra Miscione, Alice Bevilacqua, Noemi Scotti. All. Maria Luisa Checchia