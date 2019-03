Si terrà domani, mercoledì 16 aprile alle 18.30, presso la pizzeria "Lo Scarabeo" di Cupello l'incontro per discutere del progetto della Vallecena srl in territorio di Furci: un impianto di trattamento con annessa discarica destinata a ospitare una larghissima gamma di rifiuti speciali e pericolosi.

L'incontro dei sindaci dello scorso 28 febbraio (clicca qui)

E' Camillo D'Amico, consigliere Pd in Provincia e candidato sindaco di Cupello, promotore dell'evento, a spiegare. "L'incontro avrà uno spessore squisitamente istituzionale perché intendiamo informare tutti sui reali contenuti di un progetto, quello presentato dalla Vallecena s.r.l., che tende a realizzare una discarica di rifiuti tossici e nocivi a ridosso dell’impianto consortile pubblico del Civeta. Fisicamente l’impianto è previsto nel territorio di Furci.

Riteniamo giusto e doveroso comprenderne chiaramente i contenuti e favorire una sana discussione di merito perché il territorio ed i cittadini sappiano e non subiscano decisioni affrettate sulla quale potrebbero poi scatenarsi estremismi e populismi d’ogni natura. In materia di rifiuti non si possono tenere oscuri i contenuti dei progetti in ragione del fatto che, il comparto, è parecchio sensibile a interessi particolari ed alle facili infiltrazioni malavitose. Noi riteniamo che Vallecena sia area vocata alla trattazione dei rifiuti perché già v’insiste il consorzio pubblico del Civeta ma, la valorizzazione e il rilancio di quest’impianto, debbono diventare patrimonio collettivo dei cittadini e delle amministrazioni locali non certo di pochi ed interessati soggetti. Il rilancio del consorzio Civeta dovrà contestualizzarsi con l’attuazione della nuova normativa regionale in materia di rifiuti approvata nell’ottobre del 2013.



L’intervento programmato dalla Vallecena s.r.l. preoccupa il territorio del Vastese per i contenuti poco chiari e divulgati che contiene oltre al fatto che è prevista la trattazione di una tipologia di rifiuti non conformi a quelli naturalmente prodotti dal territorio sia in ambito privato, pubblico e industriale. La “nuova” provincia manterrà le funzioni quello del coordinamento in materia ambientale ed urbanistica che non confligge con l’aspetto più generale contenuto nella norma sugli Enti Locali (267/2000) di promuovere lo sviluppo socio-economico di “area vasta”; per questa ragione, il gruppo provinciale del Pd, continuerà a lavorare nell’ottica di tutela e salvaguardia del territorio. L’incontro vedrà presente il sindaco di Furci, Angelo Marchione, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e sarà concluso dall’assessore provinciale all’Ambiente Eugenio Caporrella".

Modera e introduce

- Camillo D’Amico, capogruppo consiliare Pd Provincia di Chieti

Partecipano

- Angelo Marchione, sindaco di Furci

- Eugenio Caporrella, assessore provinciale all’Ambiente.

Saranno invitati sindaci e amministratori del territorio vastese.